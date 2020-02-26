Гаттузо: "Барселона" почти не создала нам проблем"

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Гаттузо: "Барселона" почти не создала нам проблем"

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал, что думает о ничейном результате в матче с "Барселоной" (1:1) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Огорчен тем, что мы не создали больше моментов, играя через защитников, но когда столь работаешь, может возникнуть усталость. Против "Барселоны" нельзя допускать ни одной ошибки.

Но считаю, что они не побеспокоили нас сегодня. Они с трудом один раз пробили в створ. Они могли бы действовать так весь матч и не забить, однако мы пропустили после единственной ошибки.

Мы не чувствовали их, они не создали для нас проблем", - сказал Гаттузо.

Ответная игра команд состоится 18 марта в Барселоне. Начало игры - в 23:00 (мск).

А еще: "Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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