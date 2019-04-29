Гаттузо близок к увольнению из "Милана"

В ближайшие часы на тренерском мостике "Милана" могут произойти изменения.

Как сообщает Football Italia, руководство "россонери" обсуждает скорейшую отставку Дженнаро Гаттузо, под руководством которого команда выиграла всего 1 матч из последних 8.

Боссы клуба обеспокоены возможным непопаданием в еврокубки на следующий сезон, в связи с чем могут пойти на радикальные меры уже сегодня.

Гаттузо возглавляет "Милан" с ноября 2017 года. Контракт между сторонами рассчитан до июня 2021 года.

По итогам 34 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от четвёртой строчки, дающей право сыграть в квалификации ЛЧ, на 2 очка.

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