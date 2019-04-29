Гаттузо близок к увольнению из "Милана"
В ближайшие часы на тренерском мостике "Милана" могут произойти изменения.
Как сообщает Football Italia, руководство "россонери" обсуждает скорейшую отставку Дженнаро Гаттузо, под руководством которого команда выиграла всего 1 матч из последних 8.
Боссы клуба обеспокоены возможным непопаданием в еврокубки на следующий сезон, в связи с чем могут пойти на радикальные меры уже сегодня.
Гаттузо возглавляет "Милан" с ноября 2017 года. Контракт между сторонами рассчитан до июня 2021 года.
По итогам 34 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от четвёртой строчки, дающей право сыграть в квалификации ЛЧ, на 2 очка.
Не пропустите: "Милан", возможно, расстанется с капитаном команды Романьоли. | http://soccernews.ru
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"Реал" уступил "Райо Вальекано" в 35-м туре Примеры (видео гола)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Рома
|34
|58
|5
|Милан
|34
|56
|6
|Аталанта
|33
|56
|7
|Торино
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Кальяри
|34
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|СПАЛ
|34
|39
|13
|Сассуоло
|33
|38
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15