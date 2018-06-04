Гаттузо будет следить на ЧМ-2018 за пятью игроками

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо вскоре прибудет в Россию, чтобы посетить ряд матчей Чемпионата Мира 2018 года.

Наставник "россонери" собирается во время игр мундиаля следить за пятью игроками - это колумбиец Радамель Фалькао, немец Тимо Вернер, бельгийцы Маруан Феллаини и Юри Тилеманс, а также португалец Рубен Диаш.

Напомним, что форварда "Милана" зовут в АПЛ. | http://soccernews.ru