Гаттузо будет следить на ЧМ-2018 за пятью игроками

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Гаттузо будет следить на ЧМ-2018 за пятью игроками

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо вскоре прибудет в Россию, чтобы посетить ряд матчей Чемпионата Мира 2018 года.

Наставник "россонери" собирается во время игр мундиаля следить за пятью игроками - это колумбиец Радамель Фалькао, немец Тимо Вернер, бельгийцы Маруан Феллаини и Юри Тилеманс, а также португалец Рубен Диаш.

Напомним, что форварда "Милана" зовут в АПЛ. | http://soccernews.ru

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