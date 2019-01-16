Гаттузо дал оценку Криштиану Роналду
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо в преддверии матча за Суперкубок Италии против "Ювентуса" дал оценку ведущему форварду "старой синьоры" Криштиану Роналду.
"Такое ощущение, что время не властно над Роналду. Чем старше он становится, тем чаще ускоряется. Думаю, за последние семь-восемь лет Криштиану стал невероятным футболистом, идеальной машиной. Он хочет забивать и создавать сопернику проблемы" - приводит слова Гаттузо Goal.com.
Напомним, что матч за Суперкубок Италии состоится сегодня, 16 января, в 20:30 по московскому времени.
Поединок между "Ювентусом" и "Миланом" пройдёт в Саудовской Аравии на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала.
В текущем сезоне 33-летний Роналду сыграл за "бьянконери" 25 матчей, забил 15 голов и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: Капитан "Ювентуса" высказался об обвинениях Роналду в изнасиловании. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кононов прокомментировал слухи о возможном возвращении Промеса в "Спартак"
-
"Челси" договорился с Паредесом об условиях личного контракта
-
Гаттузо дал оценку Криштиану Роналду
-
Девушка дня: Камиль Солд - избранница хавбека "Эвертона" Моргана Шнейдерлина
-
Вратарь "Спартака" рискует пропустить остаток сезона
-
КОНКАКАФ опубликовала символическую сборную 2018 года
-
10 примеров, когда футбольные команды «шпионили» за своими соперниками
-
"Арсенал" определился со звёздной альтернативой Месуту Озилу
-
Гранд АПЛ интересуется сыном Тюрама
-
"Барселона" может купить Стуани дешевле, чем предполагалось ранее
-
"Челси" предложит работу Петру Чеху
-
"Реал" может досрочно вернуть Лунина из аренды
-
"РБ Лейпциг" готов сделать Вернера самым высокооплачиваемым игроком команды
-
Футбол XXI века: "Ювентус" (2003-2007)
-
"Дженоа" отклонила предложение клуба АПЛ по Пентеку
-
Сергей Рыжиков высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
-
"Боруссия" нашла замену Вайглю в Примере
-
"Манчестер Юнайтед" летом может расстаться с защитником
-
Главные новости дня: 15 января
-
"Ньюкасл" пробился в четвертый раунд Кубка Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8