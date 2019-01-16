Гаттузо дал оценку Криштиану Роналду

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо в преддверии матча за Суперкубок Италии против "Ювентуса" дал оценку ведущему форварду "старой синьоры" Криштиану Роналду.

"Такое ощущение, что время не властно над Роналду. Чем старше он становится, тем чаще ускоряется. Думаю, за последние семь-восемь лет Криштиану стал невероятным футболистом, идеальной машиной. Он хочет забивать и создавать сопернику проблемы" - приводит слова Гаттузо Goal.com.

Напомним, что матч за Суперкубок Италии состоится сегодня, 16 января, в 20:30 по московскому времени.

Поединок между "Ювентусом" и "Миланом" пройдёт в Саудовской Аравии на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала.

В текущем сезоне 33-летний Роналду сыграл за "бьянконери" 25 матчей, забил 15 голов и сделал 8 ассистов.

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