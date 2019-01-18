Гаттузо дисквалифицирован за агрессивное поведение в матче за Суперкубок Италии
Наставника "Милана" Дженнаро Гаттузо дисквалифицировали за агрессивное поведение в матче за Суперкубок Италии против "Ювентуса".
Как сообщает Football Italia, 41-летний специалист наказан баном на одну игру за угрозы в адрес арбитра и оскорбления судейской бригады перед церемонией награждения.
Напомним, что "Милан" уступил "Ювентусу" со счётом 0:1. Единственный гол в матче в середине второго тайма забил португальский форвард Криштиану Роналду.
Гаттузо не сможет присутствовать на скамейке запасных "россонери" во время поединка 20-го тура Серии А с "Дженоа", который состоится 21 января в 17:00 мск.
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|Команда
|М
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|Лацио
|19
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|5
|Милан
|19
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|6
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|19
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|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
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|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8