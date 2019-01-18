Гаттузо дисквалифицирован за агрессивное поведение в матче за Суперкубок Италии

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Гаттузо дисквалифицирован за агрессивное поведение в матче за Суперкубок Италии

Наставника "Милана" Дженнаро Гаттузо дисквалифицировали за агрессивное поведение в матче за Суперкубок Италии против "Ювентуса".

Как сообщает Football Italia, 41-летний специалист наказан баном на одну игру за угрозы в адрес арбитра и оскорбления судейской бригады перед церемонией награждения.

Напомним, что "Милан" уступил "Ювентусу" со счётом 0:1. Единственный гол в матче в середине второго тайма забил португальский форвард Криштиану Роналду.

Гаттузо не сможет присутствовать на скамейке запасных "россонери" во время поединка 20-го тура Серии А с "Дженоа", который состоится 21 января в 17:00 мск.

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