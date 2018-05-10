Гаттузо: "Доннарумма - голкипер "Милана", остальные вопросы надо задавать руководству"

Теги миландженнаро гаттузоджанлуиджи доннарумма

Гаттузо: "Доннарумма - голкипер "Милана", остальные вопросы надо задавать руководству"Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо завил, что вопросами будущего голкипера Джанлуиджи Доннаруммы занимается руководство клуба, а не тренерский штаб.

"В данный момент Доннарумма – голкипер "Милана", остальные вопросы надо задавать руководству. Я тренер, и все, что мне надо делать, это тренировать игроков, которые попадают в мое распоряжении. Что касается меня, я считаю, Доннарумма – один из самых значительных голкиперов в мире. Что делать с ним дальше, решать клубу", - сказал он.

Доннарума выступает за "Милан" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 51 матч и пропустил 53 мяча.

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