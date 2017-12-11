Гаттузо: "Если нужно, во время снегопада буду стоять голым по пояс"

Теги милан

Гаттузо: "Если нужно, во время снегопада буду стоять голым по пояс"Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча чемпионата Италии с "Болоньей" (2:1).

"Очень рад победе. Поблагодарил парней, обнял каждого. Знаю, что они делают, как они работали на протяжении всей недели. Я благодарен им за настрой и в то же время осознаю, что нас ждет долгий путь.

Я ощущаю напряжение даже когда играю в футбол со своими детьми, такая у меня натура. Игра меня поглощает полностью, к тому же я носил футболку "Милана" на протяжении 14 лет. Вернуться в клуб – для меня честь и привилегия.

Понимаю, что у бровки я, должно быть, выгляжу нелепо. Я не замерз. Если нужно, во время снегопада буду стоять голым по пояс. Буду идти от матча к матчу и постараюсь подтянуть игру в обороне", – сказал Гаттузо.  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 16 40
2 Наполи 16 39
3 Ювентус 16 38
4 Рома 15 35
5 Лацио 15 32
6 Сампдория 15 27
7 Милан 16 24
8 Торино 16 23
9 Фиорентина 16 22
10 Болонья 16 21
11 Кьево 16 21
12 Аталанта 15 20
13 Удинезе 15 18
14 Кальяри 16 17
15 Сассуоло 16 14
16 Дженоа 15 13
17 Кротоне 16 12
18 СПАЛ 16 11
19 Хеллас Верона 16 10
20 Беневенто 16 1
Полная таблица

топ-5 тегов