Гаттузо: "Если нужно, во время снегопада буду стоять голым по пояс"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча чемпионата Италии с "Болоньей" (2:1).

"Очень рад победе. Поблагодарил парней, обнял каждого. Знаю, что они делают, как они работали на протяжении всей недели. Я благодарен им за настрой и в то же время осознаю, что нас ждет долгий путь.

Я ощущаю напряжение даже когда играю в футбол со своими детьми, такая у меня натура. Игра меня поглощает полностью, к тому же я носил футболку "Милана" на протяжении 14 лет. Вернуться в клуб – для меня честь и привилегия.

Понимаю, что у бровки я, должно быть, выгляжу нелепо. Я не замерз. Если нужно, во время снегопада буду стоять голым по пояс. Буду идти от матча к матчу и постараюсь подтянуть игру в обороне", – сказал Гаттузо. | http://soccernews.ru