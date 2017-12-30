Гаттузо: "Это был не лучший наш результат, но я доволен тем, как выглядела команда"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча с "Фиорентиной" (1:1).

"Мы не хотели проиграть и знали, что наши некоторые футболисты находятся не в лучшей форме. Это правда, что мы создали мало моментов в первом тайме. Однако во второй половине встречи мы быстро отреагировали на пропущенный гол и даже могли выиграть матч. Это был не лучший наш результат, но я доволен тем, как команда выглядела" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Фиорентина" - "Милан". | http://soccernews.ru