Гаттузо: "Горжусь тем, что тренирую "Милан"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о своём отношении к работе у руля "россонери".

"Я горжусь тем, что тренирую "Милан". Это привилегия для меня. Хочу оставаться на этом посту как можно дольше - это мой приоритет. Благодарен руководству клуба за то, что мне предоставили такой шанс. Другие клубы могут предлагать мне что угодно, но, если у меня будет возможность остаться в "Милане", я никуда не уйду. Я согласился на эту работу, потому что видел, насколько руководство заинтересовано в моём приглашении. Чувствую давление даже на обычных тренировках, поэтому вкладываю душу в свою работу" - цитирует 40-летнего наставника Football Italia.

Напомним, что Гаттузо возглавляет "Милан" с конца ноября 2017 года, сменив на посту главного тренера уволенного Винченцо Монтеллу.

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