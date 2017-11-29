Гаттузо готов расстаться со своим форвардом, которым интересуются "Барселона" и "Арсенал"

Теги дженнаро гаттузомиланандре силва

Гаттузо готов расстаться со своим форвардом, которым интересуются "Барселона" и "Арсенал"Новоиспеченный главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо готов расстаться с форвардом своей команды Андре Силвой.

Так, в интервью Premium Sport наставник "россонери" порассуждал на тему возможной продажи португальца: "Он - игрок с отличными качествами, который тоже очень молод. Я думаю, что он хорошо оценивается на трансферном рынке. Он - хороший нападающий, и если его выставить на трансфер, покупатель на него найдется быстро. Его можно легко продать".

Напомним, "Барселона" и "Арсенал" готовы побороться за Силву

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