Гаттузо грозит увольнение из "Милана"

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Гаттузо грозит увольнение из "Милана"

Этот сезон может стать последним для Дженнаро Гаттузо в качестве наставника "Милана".

Как сообщает Corriere dello Sport, боссы "россонери" всерьез задумались над увольнением Гаттузо и выход команды в Лигу Чемпионов ничего не изменит.

Напомним, что Гаттузо пришел в "Милан" осенью 2017 года, однако трофеев под его руководством клуб не завоевал.

После 30 туров "Милан" идет на 4-м месте в Серии А, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

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