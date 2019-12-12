Гаттузо хочет пригласить в "Наполи" хавбека "Милана" Кессье

Теги наполимиланфранк кессьетрансферы

Гаттузо хочет пригласить в "Наполи" хавбека "Милана" Кессье

Новый главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо хочет пригласить в клуб хавбека "Милана" Франка Кессье, информирует La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, ранее неаполитанцы уже интересовались 22-летним игроком. "Милан" готов продать футболиста, если клуб получит выходное предложение.

Трансферная стоимость полузащитника - 25 миллионов евро.

Франк Кессье перешёл в "Милан" летом 2017 года из "Аталанты". Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне футболист участвовал в 13 матчах, отметившись 1 голом.

А еще: Гаттузо прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Наполи"| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гризманн рассказал, почему решил покинуть "Атлетико"

Гризманн рассказал, почему решил покинуть "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 15 38
2 Ювентус Ювентус 15 36
3 Лацио Лацио 15 33
4 Кальяри Кальяри 15 29
5 Рома Рома 15 29
6 Аталанта Аталанта 15 28
7 Наполи Наполи 15 21
8 Парма Парма 15 21
9 Торино Торино 15 20
10 Милан Милан 15 20
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 15 18
12 Болонья Болонья 15 16
13 Фиорентина Фиорентина 15 16
14 Сассуоло Сассуоло 14 15
15 Лечче Лечче 15 15
16 Удинезе Удинезе 15 15
17 Сампдория Сампдория 15 12
18 Дженоа Дженоа 15 11
19 Брешия Брешия 14 10
20 СПАЛ СПАЛ 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов