Гаттузо хочет пригласить в "Наполи" хавбека "Милана" Кессье

Новый главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо хочет пригласить в клуб хавбека "Милана" Франка Кессье, информирует La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, ранее неаполитанцы уже интересовались 22-летним игроком. "Милан" готов продать футболиста, если клуб получит выходное предложение.

Трансферная стоимость полузащитника - 25 миллионов евро.



Франк Кессье перешёл в "Милан" летом 2017 года из "Аталанты". Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне футболист участвовал в 13 матчах, отметившись 1 голом.



А еще: Гаттузо прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Наполи"| http://soccernews.ru