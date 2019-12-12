Гаттузо хочет пригласить в "Наполи" хавбека "Милана" Кессье
Новый главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо хочет пригласить в клуб хавбека "Милана" Франка Кессье, информирует La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, ранее неаполитанцы уже интересовались 22-летним игроком. "Милан" готов продать футболиста, если клуб получит выходное предложение.
Трансферная стоимость полузащитника - 25 миллионов евро.
Франк Кессье перешёл в "Милан" летом 2017 года из "Аталанты". Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне футболист участвовал в 13 матчах, отметившись 1 голом.
А еще: Гаттузо прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Наполи"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|15
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Лечче
|15
|15
|16
|Удинезе
|15
|15
|17
|Сампдория
|15
|12
|18
|Дженоа
|15
|11
|19
|Брешия
|14
|10
|20
|СПАЛ
|15
|9