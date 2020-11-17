Гаттузо хочет видеть Эмерсона в "Наполи"

"Наполи" интересуется игроком "Челси" Эмерсоном, утверждает La Repubblica.



По данным источника, представители итальянского клуба ведут переговори с "синими" по поводу возможного трансфера защитника. Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо хочет видеть футболиста в своей команде уже в январе 2021 года.



"Челси" не против отпустить игрока в стан неаполитанцев.



В текущем розыгрыше АПЛ Эмерсон не провел ни одного матча. Трансферная стоимость 26-летнего защитника - 18 миллионов евро.



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