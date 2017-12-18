Гаттузо хотел покинуть "Милан" после матча с "Вероной"

"Милан" чуть не лишился своего недавно пришедшего главного тренера.

Как сообщает Football Italia, после разгрома от "Вероны" (3:0) наставник "россонери" Дженнаро Гаттузо хотел покинуть клуб, однако руководство клуба убедило его остаться.

Гаттузо принял "Милан" в конце прошлого месяца. Под его руководством "россонери" дважды выиграли, два раза проиграли и добыли одну ничью.

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