Гаттузо хотел покинуть "Милан" после матча с "Вероной"

Теги миландженнаро гаттузо

Гаттузо хотел покинуть "Милан" после матча с "Вероной"

"Милан" чуть не лишился своего недавно пришедшего главного тренера.

Как сообщает Football Italia, после разгрома от "Вероны" (3:0) наставник "россонери" Дженнаро Гаттузо хотел покинуть клуб, однако руководство клуба убедило его остаться.

Гаттузо принял "Милан" в конце прошлого месяца. Под его руководством "россонери" дважды выиграли, два раза проиграли и добыли одну ничью.

Читайте также: "Милан" рассматривает вариант с продажей Доннаруммы. | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов