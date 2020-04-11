Гаттузо и спортивный директор "Наполи" откажутся от зарплат, чтобы помочь сотрудникам клуба

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо и спортивный директор Кристиано Джунтоли решили отказаться от своих зарплат в связи с пандемией коронавируса.

К этому решению тренер и менеджер пришли, чтобы помочь сотрудникам клуба, которые были отправлены в отпуск без содержания.

Ранее сообщалось, что около 30 работников "Наполи" в марте и апреле пробудут дома без зарплат.

В клубе до сих пор идут переговоры о сокращении зарплат из-за приостановки сезона Серии А в условиях пандемии коронавируса.

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