Гаттузо и спортивный директор "Наполи" откажутся от зарплат, чтобы помочь сотрудникам клуба

Теги наполидженнаро гаттузо

Гаттузо и спортивный директор "Наполи" откажутся от зарплат, чтобы помочь сотрудникам клуба

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо и спортивный директор Кристиано Джунтоли решили отказаться от своих зарплат в связи с пандемией коронавируса.

К этому решению тренер и менеджер пришли, чтобы помочь сотрудникам клуба, которые были отправлены в отпуск без содержания.

Ранее сообщалось, что около 30 работников "Наполи" в марте и апреле пробудут дома без зарплат.

В клубе до сих пор идут переговоры о сокращении зарплат из-за приостановки сезона Серии А в условиях пандемии коронавируса.

Не пропустите: Мертенс определился со своим будущим в "Наполи"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" включился в борьбу за Канте

"Ювентус" включился в борьбу за Канте

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов