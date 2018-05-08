Гаттузо: "Игроком я был сумасшедшим дураком"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо сравнил свою работу тренером с карьерой игрока.

"Работа тренером - это совершенно другой мир. Как игрок я был сумасшедшим дураком, и я готовился к играм совершенно особым образом. Сегодня я испытываю сумасшедшее давление, и это очень непросто. Я расслабляюсь, только когда тренируюсь на поле", - приводит слова 40-летнего специалиста TuttoMercatoWeb.

Напомним, "Милан" объявил заявку на финал Кубка Италии. | soccernews.ru