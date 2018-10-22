Гаттузо: "Интер" совершенно точно заслуживал победы больше нас"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо пообщался с журналистами после поражения от "Интера" (0:1) в матче Серии А.

"Интер" совершенно точно заслуживал победы больше нас. Если бы матч закончился 0:0, мы бы извлекли из этого больше положительных моментов. Мы играли в физический футбол, который нам не нравится, но получилось неплохо. Могли бы лучше играть в пас и убегать в контратаки.

С начала сезона не было ни одного матча, в котором бы мы продержались в защите 90 минут, но в этот раз мы здорово это делали, несмотря на большое количество стандартов у соперника.

Мы не играли с достаточной смелостью, мы отвлеклись и пропустили глупый гол", – сказал Гаттузо.

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