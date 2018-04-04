Гаттузо: "Интер" заслужил победу над "Миланом"



Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо считает, что его команда не заслуживала ничьей в матче 27-го тура чемпионата Италии с "Интером" (0:0).

"Мы действительно заработали очко в этом матче. "Интер" заслуживал победы. Он заставил нас страдать в прямом смысле этого слова. С таким количеством ошибок в нашей игре, я очень доволен, что все закончилось ничьей. У нас еще есть шансы на попадание в зону Лиги Чемпионов и мы будем бороться до конца", - цитирует Гаттузо Football Italia.

После этого матча "Милан" занимает шестое место в Серии А.

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