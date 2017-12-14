Гаттузо: "Из Доннаруммы делают монстра"

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Гаттузо: "Из Доннаруммы делают монстра"Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо считает, что общественность слишком много критикует вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

Недавно фанаты клуба разместили банер, в котором попросили голкипера уйти из "Милана".

"Ему 18 лет. Он потрясен. Я могу сказать спасибо ему за то, что он делает. На данный момент он является лучшим вратарем в мире среди сверстников. Вы можете сказать, что он не выглядит счастливым. Я же знаю его, как большого спортсмена и отличного парня. Я буду защищать его так, как только смогу.

Он не говорил мне о своем желании уйти. Если бы он сделал это, все было бы иначе. Я не буду говорить о Мино Райоле, потому что я каждый день разговариваю с Доннаруммой. Мне неизвестно, настраивает Мино игроков против клуба или нет.

Мне страшно за Доннарумму, потому что люди делают из него какого-то монстра, но он этого не заслуживает. Хорошо, что сегодня его освистывали всего 9 тысяч человек. Представьте, что могло бы быть, если бы это было 50 тысяч", - сказал он.

Читайте: "Милан" прокомментировал ситуацию с возможным аннулированием контракта Доннаруммы | soccernews.ru

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