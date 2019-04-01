Гаттузо: "Команды жива, мы понимаем, с какими трудностями столкнулись, но мы не мертвы"

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Гаттузо: "Команды жива, мы понимаем, с какими трудностями столкнулись, но мы не мертвы"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал, что думает о предстоящем матче 30-го тура чемпионата Италии против "Удинезе". 

"Команды жива, все в порядки, мы понимаем, с какими трудностями столкнулись, но мы не мертвы. Победы - лучшее лекарство.

Наша цель - вернуться в Лигу чемпионов. Сейчас я спокоен, мы работаем вместе, чтобы добиться хорошего результата", - сказал Гаттузо. 

Матч "Милан" - "Удинезе" состоится завтра, 2 апреля. Начало - в 20:00 (мск).

"Милан" занимает 4 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 51 балл.

Не пропустите: "Милан" не собирается увольнять Гаттузо| http://soccernews.ru

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