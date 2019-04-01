Гаттузо: "Команды жива, мы понимаем, с какими трудностями столкнулись, но мы не мертвы"
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал, что думает о предстоящем матче 30-го тура чемпионата Италии против "Удинезе".
"Команды жива, все в порядки, мы понимаем, с какими трудностями столкнулись, но мы не мертвы. Победы - лучшее лекарство.
Наша цель - вернуться в Лигу чемпионов. Сейчас я спокоен, мы работаем вместе, чтобы добиться хорошего результата", - сказал Гаттузо.
Матч "Милан" - "Удинезе" состоится завтра, 2 апреля. Начало - в 20:00 (мск).
"Милан" занимает 4 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 51 балл.
Не пропустите: "Милан" не собирается увольнять Гаттузо| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|78
|2
|Наполи
|29
|63
|3
|Интер Милан
|29
|53
|4
|Милан
|29
|51
|5
|Лацио
|28
|48
|6
|Аталанта
|29
|48
|7
|Рома
|29
|47
|8
|Сампдория
|29
|45
|9
|Торино
|29
|45
|10
|Фиорентина
|29
|38
|11
|Дженоа
|29
|33
|12
|Кальяри
|29
|33
|13
|Парма
|29
|33
|14
|Сассуоло
|29
|32
|15
|СПАЛ
|29
|29
|16
|Удинезе
|28
|28
|17
|Болонья
|29
|27
|18
|Эмполи
|29
|25
|19
|Фрозиноне
|29
|17
|20
|Кьево
|29
|11