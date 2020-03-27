Гаттузо купил машину скорой помощи для больницы в родном городе
Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо помог врачам Италии в борьбе с пандемией коронавируса.
42-летний итальянец купил машину скорой помощи для клиники своего родного города Корильяно-Калабро.
Кроме того, специалист вместе со своим фондом Forza ragazzi пожертвовал средства на ватные палочки, которые нужны для взятия мазков.
"Это меньшее, что мы могли сделать, чтобы помочь в этой битве", - сказал Гаттузо.
По последний данным, в Италии от заражения коронавирусом скончались 7800 человек.
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