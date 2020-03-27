Гаттузо купил машину скорой помощи для больницы в родном городе

Теги дженнаро гаттузокоронавирус

Гаттузо купил машину скорой помощи для больницы в родном городеНаставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо помог врачам Италии в борьбе с пандемией коронавируса.

42-летний итальянец купил машину скорой помощи для клиники своего родного города Корильяно-Калабро.

Кроме того, специалист вместе со своим фондом Forza ragazzi пожертвовал средства на ватные палочки, которые нужны для взятия мазков.

"Это меньшее, что мы могли сделать, чтобы помочь в этой битве", - сказал Гаттузо.

По последний данным, в Италии от заражения коронавирусом скончались 7800 человек.

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