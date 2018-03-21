Гаттузо летом хочет усилить атаку "Милана"

"Милан" летом займется поисками нового форварда.

Как сообщает Corrieredellosport, наставник "россонери" Дженнаро Гаттузо рассматривает варианты с приобретением форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга или нападающего "Торино" Андреа Белотти.

Отметим, что "Милан" прошлым летом вел переговоры по обоим футболистам, однако тогда клуб не смог договориться по сумме трансферов.

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