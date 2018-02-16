Гаттузо: "Лудогорец" мог создать нам проблемы, но мы уцепились в счет 3:0"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо недоволен игрой своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Лудогорца" (3:0).

Специалист считает, что даже такая крупная победа не отражает того, что происходило на поле.

"Не могу назвать эту игру идеальной, потому что мы можем играть лучше, даже учитывая, что играть в Европе непросто. "Лудогорец" мог создать нам проблемы, но мы уцепились в счет 3:0. Не думаю, что этот счет справедлив. Мы могли сыграть намного лучше.

Я по-настоящему зол, потому что мы не развивали наши атаки должным образом. Что меня успокаивает, так это уверенность команды – даже тех игроков, которые получают мало времени. Я хочу, чтобы они были готовы играть, когда предоставляется шанс", - сказал он.

Ответный матч между "Миланом" и "Лудогорцем" состоится 22 февраля в Милане. | http://soccernews.ru