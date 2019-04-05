Гаттузо: "Матч с "Ювентусом" может дать нам необходимую энергию для успешного завершения сезона"
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо высказался в преддверии битвы с "Ювентусом" в рамках 31-го тура Серии А.
"Завтра мы сыграем против грозной команды, которая практически выиграла скудетто. Я считаю, что матч с "Ювентусом" может дать нам необходимую энергию для успешного завершения сезона. Если мы покажем хорошую игру и добьёмся положительного результата в Турине, это может стать для нас переломным моментом", - приводит слова Гаттузо официальный твиттер клуба.
Матч "Ювентус" - "Милан" состоится в субботу, 6 апреля, в 19:00 по московскому времени.
Перед очной встречей "старая синьора" уверенно лидирует в Серии А, имея в своём активе 81 очко, а "россонери" занимают четвёртое место с 52 баллами на счету.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Аталанта
|30
|51
|6
|Лацио
|29
|48
|7
|Рома
|30
|48
|8
|Торино
|30
|48
|9
|Сампдория
|30
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Сассуоло
|30
|35
|12
|Дженоа
|30
|33
|13
|Кальяри
|30
|33
|14
|Парма
|30
|33
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|30
|11