Гаттузо: "Матч с "Ювентусом" может дать нам необходимую энергию для успешного завершения сезона"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо высказался в преддверии битвы с "Ювентусом" в рамках 31-го тура Серии А.

"Завтра мы сыграем против грозной команды, которая практически выиграла скудетто. Я считаю, что матч с "Ювентусом" может дать нам необходимую энергию для успешного завершения сезона. Если мы покажем хорошую игру и добьёмся положительного результата в Турине, это может стать для нас переломным моментом", - приводит слова Гаттузо официальный твиттер клуба.

Матч "Ювентус" - "Милан" состоится в субботу, 6 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Перед очной встречей "старая синьора" уверенно лидирует в Серии А, имея в своём активе 81 очко, а "россонери" занимают четвёртое место с 52 баллами на счету.

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