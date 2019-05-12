Гаттузо: "Меня не волнует тот факт, что футболист послал меня"



Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал свой конфликт с французским полузащитником Тьемуэ Бакайоко.

"Я забыл об инциденте с Бакайоко уже на следующий день. Меня не волнует тот факт, что футболист послал меня. Главное, чтобы он уважал партнеров по команде. Я думаю о том, что будет лучше для клуба. Если футболисты будут грубить мне, но это пойдет на пользу, то я переживу", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, что инцидент произошел во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи" (2:1). Гаттузо хотел выпустить Бакакойо на замену, но футболист послал тренера.

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