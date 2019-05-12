Гаттузо: "Меня не волнует тот факт, что футболист послал меня"
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал свой конфликт с французским полузащитником Тьемуэ Бакайоко.
"Я забыл об инциденте с Бакайоко уже на следующий день. Меня не волнует тот факт, что футболист послал меня. Главное, чтобы он уважал партнеров по команде. Я думаю о том, что будет лучше для клуба. Если футболисты будут грубить мне, но это пойдет на пользу, то я переживу", - приводит слова Гаттузо Football Italia.
Напомним, что инцидент произошел во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи" (2:1). Гаттузо хотел выпустить Бакакойо на замену, но футболист послал тренера.
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|Интер Милан
|35
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|Милан
|36
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|35
|59
|7
|Лацио
|36
|58
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|Торино
|35
|57
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
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|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|36
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15