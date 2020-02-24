Гаттузо: "Месси делает вещи, которые вы увидите только на PlayStation"

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал, что думает о капитане "Барселоны" Лионеле Месси перед матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Читал, что мы должны закрыть Месси, однако дело не только в нем.

Инсинье сказал, что Месси отличный футболист, он великолепен не только не поле. Он величайший.

Он делает вещи, которые вы видите только на PlayStation", - сказал Гаттузо.

Первая встреча "Барселоны" с "Наполи" состоится завтра, 25 февраля, на стадионе "Сан-Паоло". Начало - в 23:00 (мск).

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