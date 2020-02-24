Гаттузо: "Месси делает вещи, которые вы увидите только на PlayStation"

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Гаттузо: "Месси делает вещи, которые вы увидите только на PlayStation"

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал, что думает о капитане "Барселоны" Лионеле Месси перед матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Читал, что мы должны закрыть Месси, однако дело не только в нем.

Инсинье сказал, что Месси отличный футболист, он великолепен не только не поле. Он величайший.

Он делает вещи, которые вы видите только на PlayStation", - сказал Гаттузо.

Первая встреча "Барселоны" с "Наполи" состоится завтра, 25 февраля, на стадионе "Сан-Паоло". Начало - в 23:00 (мск).

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Комментарии

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lesnovsky

Он прав...

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Карыч
Карыч

Сейчас дурачОк из дурки прибежит, и будет в истерике орать,что Дженнаро Гаттузо нихрена в футболе не понимает!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И это при том, что у Барсы покоритель эйбаров, картонный лидер - Лео Месси уже бегает который год! А что бы было, если бы играли без этого аргентинского балласта? Брака бы было меньше в разы! Ну и конечно же, спасибо судьям которые тащат, тащили и будут тащить! Из этих 6000+ тыс. с их подач забито как минимум 60-70%! Visca el Barca!

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Карыч
Карыч

Наверно только тебе ДУРАЧКУ лучше знать кто картонный а кто нет, а не Роналду, игравшему с теми же эйбарами в Реале 9 лет , и которому Месси лично отгрузил 24 гола в Эль Классико.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Если бы это был матч в плей-офф ЛЧ, то ответку Эйбар бы выиграл 6-0, а картонный лидер - Лионель, нашел бы крайнего в лице Сетьена, инфа 100%! Visca el Barca!

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