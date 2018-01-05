Гаттузо: "Милан" может попасть в Лигу Чемпионов"

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Гаттузо: "Милан" может попасть в Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо считает, что его команда способна побороться за попадание в зону Лиги Чемпионов.

"В данный момент положение команды в Серии А неутешительное. Но в то же время мы вышли в полуфинал Кубка Италии и плей-офф Лиги Европы. Нам нужно демонстрировать свой максимум в этих турнирах. Также нельзя забывать о чемпионате, в котором осталось провести еще много матчей. Мы будет бороться за попадание в Лигу Чемпионов до тех пор, пока у нас будут хотя бы математические шансы", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

После 19 туров "Милан" с 25 очками занимает 11 место в чемпионате Италии и отстает от четвертой позиции на 14 баллов.

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