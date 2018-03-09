Гаттузо: "Милан" не играл как единая команда"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение своей команды от "Арсенала" (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы знали, что нас ждет сложный матч. У "Арсенала" непростой период, но у них в составе много сильных игроков, которые смогли воспользоваться нашими ошибками. "Милан" не играл как единая команда, поэтому каждая атака соперника была опасной. Мы дали им слишком много свободного пространства. "Арсенал" победил заслуженно. Эта встреча станет уроком для моих игроков. Мы не намерены сдаваться и в ответном матче в Лондоне оставим на поле все силы", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Ответный матч состоится 15 марта.

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