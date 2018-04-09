Гаттузо: "Милан"упустил шанс остаться в борьбе за путевку в Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча с "Сассуоло", который прошел в рамках 31-го тура чемпионата Италии (1:1).

Наставник признал, что его команда потеряла шансы на попадание в Лигу Чемпионов. Красно-черные идут на шестой строчке турнирной таблице.

"Важно не искать оправданий, потому что с ними далеко не уйдешь. Думаю, что мы упустили шанс остаться в борьбе за путевку в Лигу Чемпионов по итогам сезона", - сказал он.

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