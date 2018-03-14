Гаттузо: "Милану" нечего терять в матче с "Арсеналом"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассуждает о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Арсенала".

"Мы понимаем, что нам нужно сыграть намного лучше, чем в первой игре. Мы гордимся тем, что сыграем с классной командой на великолепном стадионе. Мои игроки подустали, но ничего не поделать, мы будем сражаться. Нет ничего более классного в футболе, чем победа вопреки ожиданиям.

Впрочем в матче с такой опытной командой на первый план могут выйти проблемы в нашей игре. Но нам нечего терять", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Матч "Арсенал" - "Милан" состоится 15 марта. В первой игре "канониры" одержали победу со счетом 2:0.

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