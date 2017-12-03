Гаттузо: "Мне не в чем упрекнуть игроков "Милана"

Теги миланбеневентодженнаро гаттузо

Гаттузо: "Мне не в чем упрекнуть игроков "Милана"
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура чемпионата Италии с "Беневенто" (2:2).

"Мои игроки полностью выложились и мне не в чем их упрекнуть. В эпизоде со вторым пропущенным голом нам просто не повезло. Я благодарен своим футболистом за желание и стремление. Думаю, что вскоре мы приведем в порядок их функциональное состояние. В этом поединке мы много теряли мяч, а соперник играл лучше, чем в последних матчах", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Стоит отметить, что "Беневенто" набрало первое очко в Серии А, после серии из 14 поражений подряд.

Не пропустите: "Беневенто" – "Милан" - 2:2 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 15 39
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 15 37
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 14 26
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 15 16
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 15 11
17 Дженоа 14 10
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 15 1
Полная таблица

топ-5 тегов