Гаттузо: "Мне не в чем упрекнуть игроков "Милана"



Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура чемпионата Италии с "Беневенто" (2:2).

"Мои игроки полностью выложились и мне не в чем их упрекнуть. В эпизоде со вторым пропущенным голом нам просто не повезло. Я благодарен своим футболистом за желание и стремление. Думаю, что вскоре мы приведем в порядок их функциональное состояние. В этом поединке мы много теряли мяч, а соперник играл лучше, чем в последних матчах", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Стоит отметить, что "Беневенто" набрало первое очко в Серии А, после серии из 14 поражений подряд.

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