Гаттузо: "Мне сказали, что мы подпишем трех или четырех футболистов"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о предстоящей трансферной кампании.

"Трансферы? Марко Фассоне сказал мне то же самое: мы купим трех или четырех новых футболистов. Но он не говорил, что три или четыре игрока должны заранее покинуть клуб. Я бы хотел бы сказать: "Мне нравится Погба, пойдем и возьмем его". Но это невозможно.

Нравится ли мне Манджукич? Мне импонируют все великие футболисты - Роналду, Месси... Тем не менее, я думаю о концепциях команды в отличие от людей. У нас есть генеральный и спортивный директоры, которые позаботятся о трансферах. Я могу заверить фанатов, что никто не умирает здесь от голода" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

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