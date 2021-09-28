Гаттузо могут пригласить в клуб АПЛ

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Гаттузо могут пригласить в клуб АПЛ

Фото твиттер "Наполи"

Итальянец Дженнаро Гаттузо может продолжить тренерскую карьеру на Туманном Альбионе.

Как сообщает Calciomercato, в услугах 43-летнего специалиста заинтересован "Ньюкасл".

"Сороки" рассматривают вариант с заменой Стива Брюса на Гаттузо во время октябрьского международного перерыва.

По итогам 6 туров "Ньюкасл" занимает 17-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе.

Гаттузо остаётся без работы с июня, когда он покинул "Фиорентину" через три недели после назначения.

Не пропустите: У экс-тренера "Ньюкасла" диагностирована поздняя стадия деменции. | http://soccernews.ru
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