Гаттузо могут пригласить в клуб АПЛ
Фото твиттер "Наполи"
Итальянец Дженнаро Гаттузо может продолжить тренерскую карьеру на Туманном Альбионе.
Как сообщает Calciomercato, в услугах 43-летнего специалиста заинтересован "Ньюкасл".
"Сороки" рассматривают вариант с заменой Стива Брюса на Гаттузо во время октябрьского международного перерыва.
По итогам 6 туров "Ньюкасл" занимает 17-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе.
Гаттузо остаётся без работы с июня, когда он покинул "Фиорентину" через три недели после назначения.
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