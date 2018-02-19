Гаттузо: "Моя работа должна быть кошмаром игроков до конца сезона"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги победы над "Сампдорией" в матче 25-го тура чемпионата Италии (1:0).

По словам наставника, последние успехи команды - это заслуга игроков.

"Успех принадлежит игрокам, так как просто нужна была искра, чтобы их воспламенить. Сейчас я вижу реальное чувство принадлежности, а наибольшее удовлетворение, которое может иметь тренер - видеть, как его игроки делают все, что он просит. Футболисты - главные герои, а я просто предлагаю идеи. Хочу, чтобы они играли ради болельщиков. Они делают это хорошо, поэтому сейчас мне легко быть их тренером, но завтра еще один день, и мы начинаем все с нуля.

Моя работа должна быть кошмаром игроков до конца сезона. Когда я приехал, ничего не ожидал, а просто знал, что мне вручили горячий картофель. Мне нравится страдать, мне не нравятся слишком легкие вещи, поэтому я выбрал "Милан", потому что это мой дом. Я носил футболку "Милана" в течение 14 лет, это часть меня", - сказал он. | http://soccernews.ru