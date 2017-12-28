Гаттузо: "Может быть, я худший тренер в Серии А"

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Гаттузо: "Может быть, я худший тренер в Серии А"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо надеется, что его команда пойдет на поправку после победы над "Интером" (1:0) в четвертьфинале Кубка Италии.

"Может быть, я худший тренер в Серии А, но я всегда хочу побеждать, даже играя с сыном на заднем дворе. Я надеюсь, что мои игроки докажут, что победа над "Интером" была неслучайной. Теперь нам нужно побеждать в следующих матчах и подниматься наверх в турнирной таблице", - приводит слова Гаттузо Rai Sport.

После 18 туров "Милан" имеет в своем активе 24 очка и занимает 11 место в чемпионате Италии.

Не пропустите: Гаттузо: "Победа над "Интером" стала глотком свежего воздуха". | http://soccernews.ru

 

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