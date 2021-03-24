Гаттузо может продолжить карьеру в АПЛ

Теги дженнаро гаттузо

Гаттузо может продолжить карьеру в АПЛФото: Твиттер @sscnapoli 
Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером одного из клубов АПЛ, сообщает Football Italia.

По данным источника, 43-летний специалист, вероятно покинет неаполитанцев после завершения чемпионата Италии и может возглавить "Вулверхэмптон". Кроме того, у СМИ есть информация об интересе к Гаттузо со стороны римского "Лацио".

Напомним, итальянец стал главным тренером "Наполи" в 2019 году.

В текущем сезоне команда под его руководством пока занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 53 очка в 27 матчах.

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