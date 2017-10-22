Гаттузо может сменить Монтеллу в "Милане"

Наставник молодежной команды "Милана" Дженнаро Гаттузо может стать тренером основной команды, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, из-за плохих результатов команды руководство "россонери" рассматривает вариант с отставкой Винченцо Монтеллы.

Также на это должность претендуют Паулу Соуза и Вальтер Мадзарри.

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