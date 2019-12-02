Гаттузо может стать главным тренером "Фиорентины"
Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо может в ближайшее время вернуться к работе, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, кандидатуру 41-летнего специалиста всерьёз рассматривает "Фиорентина", руководство которой недовольно Винченцо Монтеллой.
Напомним, что в мае этого года Гаттузо покинул "Милан" и с тех пор не тренирует.
"Фиорентина" выиграла только один матч из семи последних и опустилась на 12-е место в турнирной таблице Серии А.
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|О
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|Интер Милан
|14
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|14
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|14
|28
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|Кальяри
|13
|25
|6
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|14
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|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
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|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
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|Милан
|14
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|Болонья
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|Фиорентина
|14
|16
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|Сассуоло
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|Лечче
|14
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|Сампдория
|13
|12
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|СПАЛ
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