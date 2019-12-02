Гаттузо может стать главным тренером "Фиорентины"

Теги дженнаро гаттузовинченцо монтеллафиорентина

Гаттузо может стать главным тренером "Фиорентины"

Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо может в ближайшее время вернуться к работе, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, кандидатуру 41-летнего специалиста всерьёз рассматривает "Фиорентина", руководство которой недовольно Винченцо Монтеллой.

Напомним, что в мае этого года Гаттузо покинул "Милан" и с тех пор не тренирует.

"Фиорентина" выиграла только один матч из семи последних и опустилась на 12-е место в турнирной таблице Серии А.

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