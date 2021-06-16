Гаттузо может уйти из "Фиорентины", не проработав и месяца

Теги фиорентинадженнаро гаттузо

Гаттузо может уйти из "Фиорентины", не проработав и месяца Фото твиттер "Наполи"

Новый наставник "Фиорентины" Дженнаро Гаттузо имеет разногласия с руководством клуба.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, стороны не могут согласовать летние трансферы. Клуб не хочет подписывать клиентов агента Жорже Мендеша, который представляет и интересы Гаттузо.

Отмечается, что эта ситуация может привести к уходу Гаттузо из клуба. Он возглавил "Фиорентину" 25 мая этого года.

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