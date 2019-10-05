Гаттузо может вернуться в "Милан", но при одном условии

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может в скором времени снова возглавить команду.

По информации Corriere dello Sport, 41-летний специалист возглавляет шорт-лист руководства "россонери", которое занимается поиском замены для действующего наставника Марко Джампаоло.

Впрочем, Гаттузо готов вернуться на тренерский мостик "дьяволов" только в случае ухода из клуба технического директора Паоло Мальдини.

"Милан" провалил старт сезона, набрав всего 6 очков в 6 первых турах Серии А. Команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата.

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