Гаттузо может вернуться в "Милан", но при одном условии
Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может в скором времени снова возглавить команду.
По информации Corriere dello Sport, 41-летний специалист возглавляет шорт-лист руководства "россонери", которое занимается поиском замены для действующего наставника Марко Джампаоло.
Впрочем, Гаттузо готов вернуться на тренерский мостик "дьяволов" только в случае ухода из клуба технического директора Паоло Мальдини.
"Милан" провалил старт сезона, набрав всего 6 очков в 6 первых турах Серии А. Команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата.
Не пропустите: Гаттузо: "Только Месси и Роналду достойны "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тухель намерен создать группу приближённых футболистов в ПСЖ
-
СМИ узнали дату назначения Тедеско на пост главного тренера "Спартака"
-
Рибери признан лучшим игроком Серии А в сентябре
-
Битва за итальянский трон, экзамен "дерзкой выскочки" и битва лидеров без лидеров: выделяем 4 главных поединка на европейских выходных
-
Главные новости дня: 4 октября
Лента новостей
-
"Уфа" после поражения от "Ахмата" потребовала увольнения главы департамента судейства РФС
-
Лунин, Фати и Винисиус включены в сборную лучших молодых игроков Примеры по версии Marсa
-
Гаттузо может вернуться в "Милан", но при одном условии
-
1
Шалимов посвятил победу над "Уфой" Рамзану Кадырову
-
Тухель намерен создать группу приближённых футболистов в ПСЖ
-
3
Буффон сравнил Роналду и Месси с Надалем и Федерером
-
СМИ узнали дату назначения Тедеско на пост главного тренера "Спартака"
-
"Ахмат" в дебютном матче Шалимова одолел "Уфу"
-
Болельщики выбрали лучшего игрока "Ростова" в сентябре
-
Бонуччи: "Конте был идеальным тренером для "Ювентуса"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на талантливого мексиканца
-
Кариус не исключил своё возвращение в "Ливерпуль"
-
Косиельни объяснил своё решение уйти из "Арсенала"
-
Тальяфико летом отказал "Атлетико"
-
"Ливерпуль" нацелился на звёздного воспитанника "Барселоны"
-
Рибери признан лучшим игроком Серии А в сентябре
-
15
Битва за итальянский трон, экзамен "дерзкой выскочки" и битва лидеров без лидеров: выделяем 4 главных поединка на европейских выходных
-
Два защитника ЦСКА пропустят матч с "Ростовом"
-
Рэмзи высказался о человеческих качествах Роналду
-
"Крылья Советов" отреагировали на слухи об интересе "Манчестер Юнайтед" к Соболеву
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Парма
|6
|9
|10
|Фиорентина
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|7
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3