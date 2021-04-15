Гаттузо может возглавить "Фиорентину" Кокорина

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"Фиорентина" изучает вариант с приглашением Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера.

По информации журналиста Николо Скиры, "фиалки" могут летом сменить наставника и доверить этот пост легенде "Милана".

Напомним, что контракт Гаттузо с "Наполи" истекает в июне и вряд ли будет продлён.

Также стоит отметить, что за "Фиорентину" с января выступает российский нападающий Александр Кокорин.

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