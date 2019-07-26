Гаттузо может возглавить китайскую команду

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Гаттузо может возглавить китайскую команду

Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо может перебраться в Китай, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в услугах итальянского тренера заинтересован "Шанхай Шенхуа", который ищет замену Кике Санчесу Флоресу.

Сейчас "белые дьяволы" угодили в кризис и занимают только 12-е место в китайской Суперлиге.

41-летний Гаттузо покинул "Милан" по окончании прошлого сезона, так и не сумев вернуть команду в Лигу Чемпионов.

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