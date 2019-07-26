Гаттузо может возглавить китайскую команду
Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо может перебраться в Китай, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, в услугах итальянского тренера заинтересован "Шанхай Шенхуа", который ищет замену Кике Санчесу Флоресу.
Сейчас "белые дьяволы" угодили в кризис и занимают только 12-е место в китайской Суперлиге.
41-летний Гаттузо покинул "Милан" по окончании прошлого сезона, так и не сумев вернуть команду в Лигу Чемпионов.
Не пропустите: Китайский клуб пытается переманить защитника "Интера". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Цзянсу Шунтиан
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|Чангша Гинде
|19
|24
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|19
|23
|11
|Хенан Цзяние
|19
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|12
|Шанхай Шенхуа
|19
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|13
|Хэбэй Чайна Форчун
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|Шаанси Чанба
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