Гаттузо может возглавить команду, принадлежащую Бекхэму
Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо входит в шорт-лист "Интер Майами", сообщает Goal.com.
По информации источника, на приглашении итальянского специалиста настаивает один из владельцев клуба Дэвид Бекхэм.
Напомним, что "Интер Майами" начнёт выступать в МЛС со следующего сезона, а Гаттузо может стать первым тренером в истории команды.
Ранее СМИ связывали имя 41-летнего наставника с "Нантом" и "Шанхай Шенхуа".
Также стоит отметить, что Гаттузо и Бекхэм, будучи футболистами, вместе выступали за "Милан".
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