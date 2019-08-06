Гаттузо может возглавить команду, принадлежащую Бекхэму

Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо входит в шорт-лист "Интер Майами", сообщает Goal.com.

По информации источника, на приглашении итальянского специалиста настаивает один из владельцев клуба Дэвид Бекхэм.

Напомним, что "Интер Майами" начнёт выступать в МЛС со следующего сезона, а Гаттузо может стать первым тренером в истории команды.

Ранее СМИ связывали имя 41-летнего наставника с "Нантом" и "Шанхай Шенхуа".

Также стоит отметить, что Гаттузо и Бекхэм, будучи футболистами, вместе выступали за "Милан".

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