Гаттузо может возглавить команду, принадлежащую Бекхэму

Теги дженнаро гаттузоинтер майами

Гаттузо может возглавить команду, принадлежащую Бекхэму

Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо входит в шорт-лист "Интер Майами", сообщает Goal.com.

По информации источника, на приглашении итальянского специалиста настаивает один из владельцев клуба Дэвид Бекхэм.

Напомним, что "Интер Майами" начнёт выступать в МЛС со следующего сезона, а Гаттузо может стать первым тренером в истории команды.

Ранее СМИ связывали имя 41-летнего наставника с "Нантом" и "Шанхай Шенхуа".

Также стоит отметить, что Гаттузо и Бекхэм, будучи футболистами, вместе выступали за "Милан".

Не пропустите: Клуб Бекхэма объявил о первых трансферах в своей истории. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" готов арендовать игрока "Спартака"

"Рубин" готов арендовать игрока "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City New York City 34 54
3 Торонто Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов