Гаттузо может возглавить "Лацио"

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Гаттузо может возглавить "Лацио"

Руководство "Лацио" рассматривает вариант с приглашением Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

Как сообщает Football Italia, 41-летний специалист в скором времени может сменить Симоне Индзаги.

"Орлы" неудачно стартовали в новом сезоне, поэтому боссы клуба готовы пойти на радикальный шаг, если ситуацию не удастся оперативно исправить.

В Серии А "Лацио" набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице. В Лиге Европы команда стартовала с поражения от "ЧФР Клуж".

Напомним, что Гаттузо по окончании минувшего сезона покинул "Милан" и с тех пор остаётся безработным.

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