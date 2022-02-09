Гаттузо может возглавить "Лестер"

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Гаттузо может возглавить "Лестер"

Руководство "Лестера" недовольно результатами клуба в текущем сезоне и в связи с этим главный тренер команды Брендан Роджерс может быть уволен со своего поста, сообщает Fichajes.

По информации источника, главным претендентом на замену североирландского тренера является экс-наставник "Милана" и "Наполи" Дженнаро Гаттузо.

Отмечается, что ещё одним вариантом является приглашение Грэма Поттера из "Брайтона".

В нынешнем сезоне "Лестер" располагается на 10-м месте в АПЛ, имея в своем активе 26 очков после 20 матчей. "Лисы" забили 34 гола, а пропустили 37.

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