Гаттузо может возглавить "Нант"

Экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером "Нанта". Об этом пишет Soccerlink.

Напомним, несколько дней назад французский клуб покинул 67-летний тренер Вахид Халилходжич, который покинул клуб по собственному желанию.

"Нант" сделал предложение 41-летним Гаттузо. На данный момент он раздумывает над этой идеей. Если он не согласится, клуб возглавит бывший игрок команды Стефан Дзиани.

Гаттузо был отправлен в отставку, так как не сумел вывести команду в Лигу чемпионов.

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