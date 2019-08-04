Гаттузо может возглавить "Нант"

1 Теги дженнаро гаттузонантмилан

Гаттузо может возглавить "Нант"

Экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером "Нанта". Об этом пишет Soccerlink.

Напомним, несколько дней назад французский клуб покинул 67-летний тренер Вахид Халилходжич, который покинул клуб по собственному желанию.

"Нант" сделал предложение 41-летним Гаттузо. На данный момент он раздумывает над этой идеей. Если он не согласится, клуб возглавит бывший игрок команды Стефан Дзиани.

Гаттузо был отправлен в отставку, так как не сумел вывести команду в Лигу чемпионов.

А еще: Гаттузо может возглавить китайскую команду| http://soccernews.ru
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Комментарии

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