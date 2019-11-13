Гаттузо может возглавить "Наполи"

Теги наполидженнаро гаттузокарло анчелоттиаурелио де лаурентис

Гаттузо может возглавить "Наполи"

"Наполи" рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера экс-наставника "Милана" Дженнаро Гаттузо.

Как сообщает Sport Mediaset, владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис очень ценит профессионализм и серьёзность 41-летнего специалиста.

Гаттузо может возглавить "Наполи" уже в конце ноября, если Карло Анчелотти провалит два ближайших матча против "Милана" и "Ливерпуля".

Напомним, что "партенопейцы" не могут победить в пяти матчах подряд. В данный момент команда занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Серии А.

Не пропустите: Де Лаурентис задумался о продаже "Наполи". | http://soccernews.ru
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