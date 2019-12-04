Гаттузо может возглавить "Наполи"

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Гаттузо может возглавить "Наполи"

"Наполи" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Милана" Дженнаро Гаттузо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители неаполитанского клуба уже провели беседу с Гаттузо. На встрече обсуждалось возможное назначение специалиста на пост главного тренера по ходу сезона или же по его окончании. 

Гаттузо может сменить нынешнего главного тренера Карло Анчелотти, у которого испортились отношения с руководством клуба. К тому же, "Наполи" неудачно выступает в нынешнем сезоне, занимая лишь седьмое место в Серии А после 14 туров.

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