Гаттузо может возглавить "Рому"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо является одним из кандидатов на пост главного тренера "Ромы", сообщает Leggo.

По информации источника, в приглашении 41-летнего специалиста заинтересован Франческо Тотти, который хочет стать техническим директором римского клуба.

Однако Гаттузо может занять тренерское кресло "волков" только в том случае, если его уволят из "Милана".

Напомним, что в начале марта "Рома" отправила в отставку Эусебио Ди Франческо. Сейчас команду возглавляет Клаудио Раньери.

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