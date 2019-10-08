Гаттузо может возглавить "Сампдорию"

Теги сампдориядженнаро гаттузо

Гаттузо может возглавить "Сампдорию"

Экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может возглавить "Сампдорию". Об этом сообщает твиттер журналиста Николо Скиры.

Напомним, вчера, 7 октября, итальянский клуб покинул Эусебио Ди Франческо.

По данным источника, в Гаттузо заинтересован президент клуба Массимо Ферреро. Переговоры между сторонами уже ведутся.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера "Сампдории" займет Стефано Пиоли, однако он, вероятно, возглавит "Милан".

После 7 туров чемпионата Италии "Сампдория" занимает последнее место в Серии А, имея в активе 3 балла.

Не пропустите: "Милан" сообщил Джампаоло об увольнении. Клуб должен возглавить Пиоли | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" зимой готов продать сразу пятерых футболистов

"Тоттенхэм" зимой готов продать сразу пятерых футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов