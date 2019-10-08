Экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может возглавить "Сампдорию". Об этом сообщает твиттер журналиста Николо Скиры.

Напомним, вчера, 7 октября, итальянский клуб покинул Эусебио Ди Франческо.

По данным источника, в Гаттузо заинтересован президент клуба Массимо Ферреро. Переговоры между сторонами уже ведутся.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера "Сампдории" займет Стефано Пиоли, однако он, вероятно, возглавит "Милан".

После 7 туров чемпионата Италии "Сампдория" занимает последнее место в Серии А, имея в активе 3 балла.

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